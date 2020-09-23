Хаверц забил дебютный гол за «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил дебютный гол за новую команду. Хавбек нанёс точный удар в матче Кубка английской лиги с «Барнсли».

Гол был забит на 28-й минуте встречи с передачи полузащитника Мэйсона Маунта. Хаверц удвоил преимущество синих. Для дебютного гола немцу потребовалось три матча.

Контракт 21-летнего немецкого футболиста с синими рассчитан на пять лет. Сообщалось, что сумма трансфера Хаверца в «Челси» составит € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.



«Счастлив и горжусь быть здесь. Мечта сбылась. Теперь буду играть в таком большом клубе, как «Челси». Не могу дождаться встречи со всеми игроками и тренерами», — отметил Хаверц.



Хаверц с 2016 года выступал в составе основной команды леверкузенского «Байера». В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года футболист вызывается в сборную Германии.