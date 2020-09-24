Полузащитник «Лестера» Онинье Ндиди может выбыть на срок до 3 месяцев

23-летний полузащитник «Лестера» Онинье Ндиди может выбыть на долгий срок из-за травмы, полученной в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:2).

«Мы просто ждём, чтобы узнать о его повреждении подробнее, но ему может понадобиться от 6 до 12 недель на восстановление. Это травма отводящей мышцы бедра, возможно, она оторвалась от кости, что может означать более серьезные последствия, поэтому мы подождём, чтобы узнать, нужна ли операция – в случае, если она потребуется, восстановление займёт не менее 12 недель», — цитирует главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса Sky Sports.



Онинье Ндиди стал игроком «Лестера» в 2017 году, перейдя из бельгийского «Генка» за € 17,6 млн. В прошедшем сезоне за «Лестер» он провёл 39 встреч во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.