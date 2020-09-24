Полузащитник «Лестера» Онинье Ндиди может выбыть на срок до 3 месяцев

23-летний полузащитник «Лестера» Онинье Ндиди может выбыть на долгий срок из-за травмы, полученной в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:2).
«Мы просто ждём, чтобы узнать о его повреждении подробнее, но ему может понадобиться от 6 до 12 недель на восстановление. Это травма отводящей мышцы бедра, возможно, она оторвалась от кости, что может означать более серьезные последствия, поэтому мы подождём, чтобы узнать, нужна ли операция – в случае, если она потребуется, восстановление займёт не менее 12 недель», — цитирует главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса Sky Sports.
Онинье Ндиди стал игроком «Лестера» в 2017 году, перейдя из бельгийского «Генка» за € 17,6 млн. В прошедшем сезоне за «Лестер» он провёл 39 встреч во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.
- 24 сентября 2020
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:33
-
01:10
-
00:52
-
00:43
-
00:30
-
00:30
-
00:16
-
00:01
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:35
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
22:55
-
22:27
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
21:38
-
21:26
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:45