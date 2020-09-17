Избитый Широковым судья: Роман не выходил на связь. Его знакомые предлагали замять дело

Судья Никита Данченков поделился мнением о поведении бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова после инцидента в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного», состоявшегося 10 августа.
Напомним, в одном из эпизодов встречи экс-футболист посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него. 15 сентября стало известно, что против Романа возбудили уголовное дело. По последней информации, он находится под подпиской о невыезде.
«Публичные извинения Широкова? Не могу назвать это извинениями. Если бы человек хотел извиниться, он попытался бы это сделать на месте или приехал бы в больницу, где я был больше четырёх часов. А в своём посте он сказал, что «…несмотря на непоставленный пенальти…». Это не дело.
Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело. На что получили отказ», — приводит слова Данченкова Sport24.
- 17 сентября 2020
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