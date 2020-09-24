«Челси» объявил о переходе вратаря Менди

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря Эдуарда Менди из «Ренна».



28-летний сенегальский футболист заключил с лондонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.



«Я очень рад присоединиться к «Челси». Это мечта – быть частью этой потрясающей команды и работать с Фрэнком Лэмпардом и его тренерским штабом. С нетерпением жду встречи с партнёрами и выхода на поле», — сказал Менди.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера Менди станет рекордной для вратарей, выступающих в чемпионате Франции, и может составить € 30 млн.



Менди перешёл в «Ренн» из «Реймса» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В прошлом сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых пропустил 19 голов, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сенегала голкипер вызывается с 2018 года. За национальную команду сыграл 8 матчей.

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