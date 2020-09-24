Жером Боатенг рассказал, почему покрасил волосы в фиолетовый цвет

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг объяснил, почему он покрасил волосы в фиолетовый цвет.



«Мой друг был уверен, что «Бавария» выиграет в финале Лиги чемпионов, и предложил заключить пари: если мы выиграем, мне придётся покрасить волосы в фиолетовый цвет, если нет — это сделает он. Я был удивлён, но согласился. Я решил, что смогу с этим жить, если покрашу волосы по такой уважительной причине», — приводит слова Боатенга Bild.

Фото можно посмотреть на странице Жерома Боатенга в «Инстаграме».



Напомним, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. Единственный гол забил футболист «Баварии» Кингсли Коман. Сегодня, 24 сентября, мюнхенцы сыграют с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.