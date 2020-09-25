Рональд Куман испытывает недоверие из-за ситуации в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман испытывает недовольство ситуацией в «Барселоне», сообщает Marca.

По данным источника, Куман стал проявлять некоторое недоверие к тому, что он видит вокруг себя. Последние эпизоды вокруг трансферов игроков заставили Кумана чувствовать себя неудобно. Специалисту обещали, что он сможет принимать все решения по трансферам, однако некоторые из них он не принимал. Отмечается, Куман чувствует, что президент каталонского клуба и другие спортивные директора оставляют его незащищённым.

17 августа команда объявила, что Сетьен отправлен в отставку. 19 августа Рональд Куман был представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны». В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые сыграют с «Вильярреалом». Точная дата встречи пока неизвестна.