Иммобиле: я бы проголосовал за Левандовского в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал, что отдал бы свой голос за Роберта Левандовского в борьбе за «Золотой мяч».
«Я очень горжусь тем, что выиграл Золотую бутсу». Левандовски всегда был для меня образцом для подражания. Если бы я мог проголосовать, я бы отдал ему свой голос в борьбе за «Золотой мяч», — приводит слова Иммобиле Football Italia.
Итальянский футболист выступает за «Лацио» с 2016 года. В минувшем сезоне Серии А его команда заняла четвёртое место. Игрок выразил желание остаться в римском клубе до конца карьеры.
Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски: в матчах прошлого сезона он забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 гол.
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