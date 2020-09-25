Дебютный матч Кержакова во главе «Томи» отменён из-за коронавируса у игроков «Шинника»

Матч 12-го тура ФНЛ «Томь» – «Шинник» не состоится. Ярославцы уведомили лигу, а также территориальный орган Роспотребнадзора о том, что в составе команды выявлено 12 человек с положительным результатом медицинского теста на COVID-19.
«Решение государственного органа в отношении «Шинника» в настоящий момент не принято. У ярославского клуба возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ. Поэтому на основании пунктов 2.4 и 2.5 статьи 2, пункта 5.4 статьи 5 Регламента Олимп-ФНЛ, а также пункта 3.2 статьи 3 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ упомянутый матч 27 сентября не состоится. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС.
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Футбольная национальная лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Шинника» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола», — сообщает пресс-служба ФНЛ.
- 25 сентября 2020
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