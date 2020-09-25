«Лион» начал переговоры с «Барселоной» об аренде Юмтити

Французский защитник испанской «Барселоны» Самуэль Юмтити может перейти в «Лион», сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
«Лион» начал с каталонским клубом переговоры об аренде футболиста.
Сообщалось, что Юмтити может стать частью сделки по приобретению каталонцами голландского форварда «Лиона» Мемфиса Депая. Если «Лион» согласится на включение Юмтити в сделку, «Барса» должна будет доплатить за Депая € 20-25 млн. Также на голландца претендует итальянская «Рома».
«Пари Сен-Жермен» рассматривал кандидатуру Юмтити, но отказался от трансфера из-за хронических проблем игрока с левым коленом.
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 26-летний защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе), в которых получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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