Ракитич: сражались с «Баварией» до последней минуты. Горжусь командой

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал проигрыш команды в матче Суперкубка УЕФА с «Баварией» (1:2).



«Сражались с «Баварией» до последней минуты. Однако я горжусь этой командой и тем, что она сделала. Спасибо всем за поддержку, спасибо нашим болельщикам, которые пришли на стадион, несмотря на ограничения», — написал Ракитич на своей странице в «Твиттере».

«Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА. Мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз. «Севилья» в свою очередь установила антирекорд турнира по количеству проигрышей — на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа.

1 сентября «Барселона» сообщила о переходе Ивана Ракитича в «Севилью». Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год.