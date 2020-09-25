Ракитич: сражались с «Баварией» до последней минуты. Горжусь командой

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал проигрыш команды в матче Суперкубка УЕФА с «Баварией» (1:2).
«Сражались с «Баварией» до последней минуты. Однако я горжусь этой командой и тем, что она сделала. Спасибо всем за поддержку, спасибо нашим болельщикам, которые пришли на стадион, несмотря на ограничения», — написал Ракитич на своей странице в «Твиттере».
«Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА. Мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз. «Севилья» в свою очередь установила антирекорд турнира по количеству проигрышей — на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа.
1 сентября «Барселона» сообщила о переходе Ивана Ракитича в «Севилью». Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год.
- 25 сентября 2020
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