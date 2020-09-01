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«Барселона» объявила о переходе Ракитича в «Севилью»

«Барселона» объявила о переходе Ракитича в «Севилью»
Футбол / Испания 0

«Барселона» подтвердила переход полузащитника Ивана Ракитича в «Севилью» на официальном сайте.

Сообщается, что сумма трансфера составит € 10,5 млн. Завтра, 2 сентября, клуб проведёт прощальную церемонию.

«Барселона» публично выражает благодарность Ракитичу за его преданность и желает удачи и успехов в будущем», — говорится в сообщении.

Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год, а до этого защищал цвета «Шальке» и «Базеля». В составе «Барселоны» хорват выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также стал двукратным обладателем Суперкубка Испании.

В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.

Ракитич подпишет контракт с «Севильей» до 2023 года. Он уже проходит медосмотр
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