Хавбек «Лиона» Ауар является главной целью «Арсенала»
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, хавбек является приоритетной целью в нынешнее трансферное окно. Главный тренер красно-белых Микель Артета планирует с помощью 22-летнего француза добавить в вариативности линии полузащиты. «Канониры» согласовали пятилетний контракт с Ауаром, однако ещё не договорились с «Лионом». RMC накануне сообщил, что лондонский клуб предложил французам € 35 млн.
Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне провёл в Лиге 1 25 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.
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