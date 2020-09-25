Хавбек «Лиона» Ауар является главной целью «Арсенала»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, хавбек является приоритетной целью в нынешнее трансферное окно. Главный тренер красно-белых Микель Артета планирует с помощью 22-летнего француза добавить в вариативности линии полузащиты. «Канониры» согласовали пятилетний контракт с Ауаром, однако ещё не договорились с «Лионом». RMC накануне сообщил, что лондонский клуб предложил французам € 35 млн.

Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне провёл в Лиге 1 25 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.