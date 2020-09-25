Лэмпард: поговорю с Аррисабалагой в течение следующих 24 часов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что планирует в ближайшее время поговорить с голкипером команды Кепой Аррисабалагой, а также представить вратарям новичка команды Эдуарда Менди.
«Пока не разговаривал с Кепой, не видел его, но поговорю с ним и Кабальеро в течение следующих 24 часов. Открыто общаюсь с ними обоими. У них есть небольшой союз на тренировочной площадке из-за характера совместной работы. Сейчас там хорошая конкуренция, и именно так мы будем двигаться вперёд.
Встанет ли Менди в ворота в матче с «Вест Бромвичем»? Нет. У него была неделя без тренировок. Он прилетел только в четверг", — цитирует Лэмпада Sky Sports.
Сообщалось, что лондонский клуб согласился отдать Аррисабалагу в аренду, поскольку рассматривает Менди в качестве первого номера.
- 25 сентября 2020
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