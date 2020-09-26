Лукаку: расизм всё ещё существует во всей Европе

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку выразил отношение к проблеме расизма.
«Расизм всё ещё существует во всей Европе. И это абсурд. В Италии со мной такое произошло однажды, я отреагировал, больше этого не случалось. Я не хочу мешать трёх или 300 свистящих мне людей с тысячами добросовестных граждан. Я уверен, что абсурдность расизма уходит в прошлое.
Италия — лучшая страна, в которой я когда-либо был. Итальянцы встретили меня с распростёртыми объятиями, и я всем им благодарен. И мой футбол стал лучше. Я хочу прогрессировать и приносить пользу команде", — цитирует Лукаку La Gazzetta dello Sport.
Лукаку перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 74 млн. В прошлом сезоне 27-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Италии (33 — в основном составе), в которых стал автором 23 забитых мячей и отдал две результативные передачи.
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