Лукаку: расизм всё ещё существует во всей Европе

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку выразил отношение к проблеме расизма.

«Расизм всё ещё существует во всей Европе. И это абсурд. В Италии со мной такое произошло однажды, я отреагировал, больше этого не случалось. Я не хочу мешать трёх или 300 свистящих мне людей с тысячами добросовестных граждан. Я уверен, что абсурдность расизма уходит в прошлое.

Италия — лучшая страна, в которой я когда-либо был. Итальянцы встретили меня с распростёртыми объятиями, и я всем им благодарен. И мой футбол стал лучше. Я хочу прогрессировать и приносить пользу команде", — цитирует Лукаку La Gazzetta dello Sport.

Лукаку перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 74 млн. В прошлом сезоне 27-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Италии (33 — в основном составе), в которых стал автором 23 забитых мячей и отдал две результативные передачи.