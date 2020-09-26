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«Барселоне» предлагали услуги Кавани и Джеко. Клуб отказался

«Барселоне» предлагали услуги Кавани и Джеко. Клуб отказался
Футбол / Испания 0

Услуги нападающих Эдинсона Кавани и Эдина Джеко были предложены «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб отказался от услуг возрастных футболистов, так как нацелен на омоложение состава. Тем не менее «Барселона» всё ещё находится в поиске нападающего, после того как Луис Суарес перешёл в мадридский «Атлетико».

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год и сейчас находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Джеко играет за «Рому». В СМИ сообщалось, что 34-летний боснийский форвард близок к переходу в туринский «Ювентус». В прошлом сезоне Джеко принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (31 — в основном составе), забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

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