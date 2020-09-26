Шамиль Газизов: к Кокорину придут голы

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).



«Хороший матч. Чувствовали себя как дома – поддержка была сумасшедшей. Всё очень клёво, а «Тамбов» — сильная, организованная команда, с хорошим менеджментом и тренерским штабом. Победа в матче с «Тамбовом» дорогого стоит.



Кокорин забьёт, когда надо, голы придут. Хюсай? Игроков других команд рекламировать не будем.



Геркус сказал, что «Спартаку» не хватает единства? Не буду ему отвечать, это его видение. Он имеет на это право — большой менеджер, прилично добился в футболе», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль на свой счёт записал защитник красно-белых Айртон.

«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона