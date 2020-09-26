Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» одержала волевую победу в первом матче сезона, забив четыре гола «Торино»

«Аталанта» одержала волевую победу в первом матче сезона, забив четыре гола «Торино»
Футбол / Италия 0

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Торино». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 11-й минуте встречи счёт открыл форвард «Торино» Андреа Белотти, ему ассистировал Томас Ринкон. Хавбек «Аталанты» Алехандро Гомес спустя две минуты сравнял счёт. Затем Луис Мурьэль с передачи Гомеса вывел бергамасков вперёд.

Третий гол «Аталанты» на 42-й минуте забил Ханс Хатебур, голевой пас снова отдал Гомес. Однако Белотти забил следующий гол спустя всего минуту. Окончательный счёт на 54-й минуте встречи установил Мартен де Рон, ему ассистировал Мурьель.

Матч с «Торино» стал для «Аталанты» первым в сезоне. Российский хавбек Алексей Миранчук не принимал участия во встрече, футболист продолжает восстановление после травмы бедра.

Италия - Серия А. 2-й тур
26 сентября 2020, суббота. 16:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 4
Аталанта
Бергамо
1:0 Белотти – 11'   1:1 Гомес – 13'   1:2 Мурьель – 21'   1:3 Хатебур – 42'   2:3 Белотти – 43'   2:4 де Рон – 54'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020