«Аталанта» одержала волевую победу в первом матче сезона, забив четыре гола «Торино»

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Торино». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 11-й минуте встречи счёт открыл форвард «Торино» Андреа Белотти, ему ассистировал Томас Ринкон. Хавбек «Аталанты» Алехандро Гомес спустя две минуты сравнял счёт. Затем Луис Мурьэль с передачи Гомеса вывел бергамасков вперёд.

Третий гол «Аталанты» на 42-й минуте забил Ханс Хатебур, голевой пас снова отдал Гомес. Однако Белотти забил следующий гол спустя всего минуту. Окончательный счёт на 54-й минуте встречи установил Мартен де Рон, ему ассистировал Мурьель.

Матч с «Торино» стал для «Аталанты» первым в сезоне. Российский хавбек Алексей Миранчук не принимал участия во встрече, футболист продолжает восстановление после травмы бедра.