Семак: российские футболисты, которых мы хотим пригласить, нужны в своих клубах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о травмированных игроках в матче 9-го тура с «Уфой», а также прокомментировал игру защитника команды Данилы Прохина.
«Пришлось заменить Ловрена, Ракицкого и Малкома из-за повреждений. Травма связок колена у Азмуна? Возможно. Пока непонятно, потому что он получил удар. Дальше сложно сказать, как он повлиял. Есть болезненные ощущения. Только обследование покажет. Возможно, удар, возможно, что-то более серьёзное.
Что касается Прохина, сыграл хорошо, достаточно уверенно. Были помарки, но мне его игра понравилась. То, как он тренируется, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Что касается ещё одной позиции, не хочется брать кого-либо. Мы можем взять только российского футболиста, а те игроки, которых мы могли бы пригласить, нужны в своих клубах. Будем рассчитывать на нашу молодёжь и воспитанников", — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 26 сентября 2020
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