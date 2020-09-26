В «Спартаке» объяснили, зачем Жиго прогнали через тоннель после победы над «Тамбовом»
Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» выложила видео — игроки команды прогоняют защитника Самуэля Жиго через коридор после матча 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).
«На вчерашней предыгровой тренировке парни в шутку хотели провести Сэма Жиго через коридор, чтобы отметить его возвращение в общую группу. Француз сказал, что коридор будет, но после матча в Саранске. Слово сдержал», — говорится в сообщении.
Французский защитник из-за травмы пропустил матч 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).
26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль на свой счёт записал защитник красно-белых Айртон. Самуэль Жиго провёл на поле всю встречу.
«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона
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