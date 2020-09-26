«Вест Бромвич» громит «Челси». К 30-й минуте счёт 3:0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» с крупным счётом обыгрывает «Челси». К 30-й минуте счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Вест Бромвича» Каллум Робинсон открыл счёт на 4-й минуте встречи.

На 25-й минуте Робинсон оформил дубль.

Ещё один гол забил Кайл Бартли.

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» уступил «Ливерпулю». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 50-й минуте забил Садио Мане. Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, затем бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот. На 54-й минуте встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче — Мане перехватил мяч и закатил его в открытые ворота.

В первых двух турах лондонская команда набрала 3 очка.