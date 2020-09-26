Защитник «Зенита» Прохин: немного расстроился, что не забил «Уфе» во втором тайме

Защитник «Зенита» Данила Прохин прокомментировал победу над «Уфой» (6:0). Прохин вышел на поле после перерыва, заменив хорвата Деяна Ловрена.
«Думаю, игра проходила под нашим контролем. Я вышел уже при счете 2:0, и оставалось только укрепить наше преимущество, что мы прекрасно и сделали.
Семак дал указания играть надёжно, в свою игру, в сложной ситуации сыграть попроще. Давление со стороны партнёров — только за пределами поля. На поле — рабочий подсказ и поддержка.
Немного расстроился, что не забил во втором тайме. Если бы ещё немного продвинулся, было бы намного тяжелее, потому что довольно дальнее расстояние было», — сказал Прохин в интервью пресс-службе «Зенита».
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0.
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