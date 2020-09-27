«Судьи ошиблись в нашу сторону». Милевский — о победном голе «Динамо» в матче с БАТЭ

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский после победы команды в матче с БАТЭ (4:2) заявил, что судья должен был отменить третий гол динамовцев.
«Ох и жаришка была! Люблю свой коллектив, несмотря ни на что!» — написал Милевский на своей странице в «Инстаграме». «Что по третьему голу скажешь?» — в комментариях спросил его защитник БАТЭ Егор Филипенко.
«Ега, да не было гола, смотрел 10 раз повтор. Тогда, наверное, и четвёртого гола не было бы, но что сделать! Ошиблись в нашу сторону. Это футбол, „Брест“ заслужил сегодня по игре», — признал Милевский.
«Ладно, переживем. Удачи с Лудогорцем!» — ответил Филипенко. «Спасибо, а вам вернуть чемпионство», — пожелал Милевский.
В матче 25-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» на выезде обыграло БАТЭ (4:2). В добавленное время два гола забил Сергей Кривец.
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