Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Судьи ошиблись в нашу сторону». Милевский — о победном голе «Динамо» в матче с БАТЭ

«Судьи ошиблись в нашу сторону». Милевский — о победном голе «Динамо» в матче с БАТЭ
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский после победы команды в матче с БАТЭ (4:2) заявил, что судья должен был отменить третий гол динамовцев.

«Ох и жаришка была! Люблю свой коллектив, несмотря ни на что!» — написал Милевский на своей странице в «Инстаграме». «Что по третьему голу скажешь?» — в комментариях спросил его защитник БАТЭ Егор Филипенко.

«Ега, да не было гола, смотрел 10 раз повтор. Тогда, наверное, и четвёртого гола не было бы, но что сделать! Ошиблись в нашу сторону. Это футбол, „Брест“ заслужил сегодня по игре», — признал Милевский.

«Ладно, переживем. Удачи с Лудогорцем!» — ответил Филипенко. «Спасибо, а вам вернуть чемпионство», — пожелал Милевский.

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» на выезде обыграло БАТЭ (4:2). В добавленное время два гола забил Сергей Кривец.

Беларусь - Высшая лига. 25-й тур
26 сентября 2020, суббота. 20:00 МСК
БАТЭ
Борисов
Окончен
2 : 4
Динамо-Брест
Брест
0:1 Седько – 5'   0:2 Савицкий – 49'   1:2 Нехайчик – 70'   2:2 Милич – 79'   2:3 Кривец – 90+1'   2:4 Кривец – 90+4'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020