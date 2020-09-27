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Гасперини: буду чаще менять состав «Аталанты». Нужно привлечь новые лица как можно скорее

Гасперини: буду чаще менять состав «Аталанты». Нужно привлечь новые лица как можно скорее
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 2-го тура итальянской Серии А с «Торино» (4:2) отметил, что планирует чаще менять состав.

«Чувствую, что сейчас мы сильнее, чем в прошлом сезоне. У нас появилось больше уверенности, потому что в этом матче мы пропустили первыми, но это нас не смутило. К тому же у нас появились новые игроки, которые предоставляют нам больше возможностей, больше альтернативных способов игры. Если удастся вернуть Иличичу лучшую форму, мы обязательно сделаем шаг вперёд. В нынешнем сезоне, вероятно, буду чаще менять состав. Нужно постараться привлечь новые лица как можно скорее», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Российский хавбек Алексей Миранчук не принимал участия во встрече, футболист продолжает восстановление после травмы бедра.

«Аталанта» одержала волевую победу в первом матче сезона, забив четыре гола «Торино»
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