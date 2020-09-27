«Тоттенхэм» хочет взять Шкриньяра в аренду с правом выкупа за € 40 млн
«Тоттенхэм Хотспур» намерен усилить линию обороны защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.
Как сообщает итальянский журналист Николо Чиккарини в "Твиттере", англичане готовы предложить «Интеру» договор аренды на сезон с правом выкупа за € 40 млн. Сообщалось, что миланский клуб планирует получить за трансфер защитника € 60 млн.
Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Сампдории». До этого он защищал цвета словацкой «Жилины». Контракт 25-летнего защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Милан принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи и получил 9 жёлтых карточек. «Интер» по итогам кампании занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Конте: «Интер» может рассмотреть предложение «Тоттенхэма» по Шкриньяру
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