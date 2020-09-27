ЦСКА — «Локомотив»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 27 сентября, состоится матч ЦСКА — «Локомотив». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери – Антон Фролов (Москва).
Московский ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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