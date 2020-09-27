Дзюба вошёл в пятёрку лидеров «Зенита» по хет-трикам

Нападающий и капитан «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (6:0).

Как сообщает сайт «История «Зенита», форвард вошёл в пятёрку лидеров команды по этому показателю. Дзюба забил три хет-трика за петербургский клуб, сравнявшись с Андреем Аршавиным, Саломоном Рондоном и Владимиром Куликом. Семь хет-триков — на счету лучшего бомбардира «Зенита» за всю историю Александра Кержакова.

Форвард также поднялся на шестое место в списке бомбардиров за всю историю СССР и России. Дзюба забил 185 голов во всех турнирах. За сборную России форвард забил 26 мячей, в еврокубках — 22, в чемпионате страны — 124, в кубке — 13. Игрок «Зенита» обошёл экс-нападающего «Спартака» Никиту Симоняна, на счету которого 183 гола во всех турнирах, и сравнялся с бывшим футболистом «Ротора» Олегом Веретенниковым.