Кэнто Хасимото: моя цель — забить 10 голов за первый сезон в РПЛ
Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2) рассказал об адаптации в команде. Напомним, японский футболист оформил дубль в этой встрече.
«В команде все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. Общаемся со всеми. Счастлив, что в «Ростове» все дружелюбные. Сколько могу забить мячей за сезон? Цель — 10 голов», — приводит слова Хасимото сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Хасимото перешёл в «Ростов» летом 2020 года из «Токио». Сумма трансфера японского хавбека составила € 800 тысяч евро.
«Ростов» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (8 очков) — на 12-м месте.
«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ
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