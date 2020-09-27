Карпин: прежде не видели у Хасимото таких качеств игры в атаке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2), а также высказался об игре полузащитника ростовчан Кэнто Хасимото, оформившего дубль в этой встрече.



«При наших пропущенных мячах были несистемные ошибки, после потери аута старались накрыть, нельзя оставлять форварда один на один с защитником. Голы Хасимото? Ни разу за все просмотренные матчи не видели у него таких качеств игры в атаке, так высоко в Японии он не поднимался. Он играет у нас чуть на другой позиции, чем раньше. Начали его выдвигать, и сейчас это приносит результат», — приводит слова Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».



«Ростов» набрал 17 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (8) — на 12-м месте.

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