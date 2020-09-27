«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала ролик, посвящённый матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).

Красно-белые показали разминку игроков, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов и тренеров.

Видео можно посмотреть в официальном канале «Спартака» в YouTube.

Победу «Спартаку» принёс бразильский защитник Айртон, который сделал дубль. Впервые в текущем розыгрыше РПЛ в основном составе «Спартака» на поле вышел Александр Кокорин. 100-й матч за красно-белых провёл Андрей Ещенко. Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.

После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».