ЦСКА — «Локомотив»: «армейцы» остались в меньшинстве после удаления Бистровича

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович получил вторую жёлтую карточку и покинул поле во втором тайме матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом». Счёт — 0:1, второй тайм.

На 59-й минуте Бистрович пошёл прямой ногой на Владислава Игнатьева и получил второе предупреждение. Команда Виктора Гончаренко осталась в меньшинстве.

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». На матче присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов, певец Михаил Шуфутинский и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.



ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.