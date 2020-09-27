ЦСКА — «Локомотив»: «армейцы» остались в меньшинстве после удаления Бистровича

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович получил вторую жёлтую карточку и покинул поле во втором тайме матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом». Счёт — 0:1, второй тайм.
На 59-й минуте Бистрович пошёл прямой ногой на Владислава Игнатьева и получил второе предупреждение. Команда Виктора Гончаренко осталась в меньшинстве.
Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». На матче присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов, певец Михаил Шуфутинский и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.
ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
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