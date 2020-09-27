«Локомотив» не пропускает в 4 матчах РПЛ подряд

«Локомотив» довёл серию без пропущенных голов до четырёх матчей. «Железнодорожники» сохранили ворота в неприкосновенности в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва).



Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.

До этого матча «Локомотив» победил «Тамбов» (1:0), а также сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и «Зенитом» (0:0). В последний раз московский клуб пропускал 26 августа в домашнем матче с «Ахматом» (2:3).