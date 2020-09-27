Гончаренко: в эпизоде со второй жёлтой карточкой Бистровичу нарушения не было как такового

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что полузащитник Кристиян Бистрович не заслуживал второй жёлтой карточки в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Подвёл ли команду Бистрович? Два фола в атаке надо умудриться собрать. Во втором не было как такового нарушения. Просто констатирую, что было два фола в атаке», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.

«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (16) — на 4-м месте.



В 10-м туре ЦСКА на выезде встретится с «Уралом» (3 октября), а «Локомотив» дома сыграет с «Химками» (4 октября).