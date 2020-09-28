Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Криштиану Роналду: «Ювентус» заслужил ничью с «Ромой»

Криштиану Роналду: «Ювентус» заслужил ничью с «Ромой»
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура чемпионата Италии с римской «Ромой» (2:2).

«Считаю, что это полностью заслуженное очко. Ситуация была сложной, но мы вернулись в игру даже после удаления. В конце сезона это очко может оказаться очень важным.

Мы в начале сезона, у нас новый тренер, новые идеи. Я вижу, что команда работает хорошо, полна энтузиазма, и я вижу для нас светлое будущее. Мы видим, что команда работает с улыбкой", — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус» в двух матчах набрал 4 очка и занимает 5-е место в таблице Серии А. Следующий матч клуб проведёт 4 октября на своём поле с «Наполи».

Криштиану Роналду первым в истории забил 450 голов в топ-5 лигах Европы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020