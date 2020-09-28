Криштиану Роналду: «Ювентус» заслужил ничью с «Ромой»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура чемпионата Италии с римской «Ромой» (2:2).
«Считаю, что это полностью заслуженное очко. Ситуация была сложной, но мы вернулись в игру даже после удаления. В конце сезона это очко может оказаться очень важным.
Мы в начале сезона, у нас новый тренер, новые идеи. Я вижу, что команда работает хорошо, полна энтузиазма, и я вижу для нас светлое будущее. Мы видим, что команда работает с улыбкой", — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Ювентус» в двух матчах набрал 4 очка и занимает 5-е место в таблице Серии А. Следующий матч клуб проведёт 4 октября на своём поле с «Наполи».
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