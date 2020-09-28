Лионель Месси стал 4-м игроком в истории чемпионата Испании, забивавшим в 17 сезонах кряду

33-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился очередным статистическим достижением, отличившись забитым мячом в игре 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:0). Об этом сообщает Opta Sports в «Твиттере».
Как утверждает источник, Лионель Месси стал 4-м игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось отметиться забитыми мячами в 17 сезонах Примеры кряду. Помимо аргентинца подобным достижением отметились экс-форвард «Атлетика» Агустин Гаинсе (19 сезонов), бывший форвард «Реала» Карлос Алонсо (17), и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос (17).
Напомним, что в прошлом сезоне Лионель Месси провёл 33 встречи за «Барселону» в чемпионате Испании, в которых забил 25 голов и отдав 21 результативную передачу.
Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября на выезде с «Сельтой».
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