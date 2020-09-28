Диего Симеоне оценил дебют Луиса Суареса за «Атлетико» в игре с «Гранадой»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил дебютную игру уругвайского нападающего Луиса Суареса за «матрасников» в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (6:1), в которой ему удалось отметиться дублем и результативной передачей.
«Я не придал особого значения его дублю, но его голевая передача, его бег и движение действительно выделялось. Изменения дали нам немного больше силы Маркосу Льоренте, помогли раскрыться качествам Витоло, добавили ясности в действия Томаса Парти. Суарес всегда знает, что ему нужно делать: играть на команду. Прибытие игрока такого калибра улучшает команду, но «Атлетико» и до этого был хорош. Теперь мы продолжим идти вперёд, как всегда, игра за игрой.
Прибытие Суареса создает очень хорошую внутреннюю конкуренцию, и если 23 игрока согласятся на минуты, которые они собираются получить, я уверен, что мы будем добиваться успеха. С моей точки зрения, когда дело доходит до создания команды, я ищу игроков, которые умеют воспринимать должным образом своё игровое время. Так формируются великие команды. Это даёт вам возможность иметь больше возможностей. Это то, что мы ищем сезон за сезоном», — цитирует Симеоне Goal.
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