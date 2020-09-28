В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Малкома и Ловрена перед матчем со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена, полузащитника Малкома и нападающего Сердара Азмуна, получивших повреждения в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Ловрену, Малкому и Азмуну, к счастью, удалось избежать серьёзных травм. Наш медицинский штаб и физиотерапевты работают над тем, чтобы игроки приняли участие в субботнем матче, шансы есть», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Зенит», набрав 20 очков в 9 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается строчкой ниже и уступает сине-бело-голубым лишь по дополнительным показателям.
- 28 сентября 2020
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:32
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:27
-
15:07
-
15:01
-
14:48
-
14:36
-
14:17
-
14:12
-
14:12
-
13:31
-
13:14
-
13:06
-
12:40
-
12:16
-
12:03
-
11:22
-
11:12
-
11:09
-
10:42
-
10:29
-
10:22
-
10:19
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:50