В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Малкома и Ловрена перед матчем со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена, полузащитника Малкома и нападающего Сердара Азмуна, получивших повреждения в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Ловрену, Малкому и Азмуну, к счастью, удалось избежать серьёзных травм. Наш медицинский штаб и физиотерапевты работают над тем, чтобы игроки приняли участие в субботнем матче, шансы есть», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Зенит», набрав 20 очков в 9 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается строчкой ниже и уступает сине-бело-голубым лишь по дополнительным показателям.