«Порту» хочет взять в аренду хавбека «Барселоны» Рики Пуча
Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч может перейти в «Порту» на правах аренды, сообщает Record.
По информации источника, португальцы планируют сделать предложение каталонцам на этой неделе. Хавбек попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:0), однако главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не выпустил его на поле. Ранее наставник заявил, что Пуч будет выступать за вторую команду.
21-летний Пуч является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2023 года.
Пуч не собирается уходить из «Барселоны», хотя на него не рассчитывает Куман
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