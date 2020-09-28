«Порту» хочет взять в аренду хавбека «Барселоны» Рики Пуча

Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч может перейти в «Порту» на правах аренды, сообщает Record.

По информации источника, португальцы планируют сделать предложение каталонцам на этой неделе. Хавбек попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:0), однако главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не выпустил его на поле. Ранее наставник заявил, что Пуч будет выступать за вторую команду.

21-летний Пуч является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2023 года.