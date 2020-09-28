Матч ФНЛ «Шинник» — «Иртыш» отменён

Матч 13-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» — «Иртыш», запланированный на 4 октября, не состоится, сообщается на официальном сайте турнира. Решение об исходе встречи будет принято позже КДК РФС.
Напомним, ранее матч «Шинника» с «Томью» в Футбольной национальной лиге был отменён из-за того, что в составе ярославской команды было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом.
«В соответствии с постановлением № 7953 от 25 сентября 2020 года главного государственного санитарного врача по Ярославской области сотрудники ярославского клуба, включая футболистов и тренеров, отстранены от работы до 7 октября 2020 года. Согласно пункту 2.5 статьи 2 Санитарного регламента ФНЛ в отношении них проводится комплекс мероприятий, изложенных в санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции».
Таким образом, у «Шинника» возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента первенства ФНЛ (количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора).
Футбольная национальная лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает сотрудникам «Шинника» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола», — говорится в сообщении пресс-службы ФНЛ.
- 28 сентября 2020
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