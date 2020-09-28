Орлов: сыграем вничью со «Спартаком» — всё в порядке, победим — это уровень «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».



«В матче со „Спартаком“ „Зенит“ стратегически устроит ничья. Игра будет на чужом поле, важно не пустить вперёд красно-белых… Шучу, конечно! Начало чемпионата — всё может поменяться. И всё же „Зенит“ находится на высоте положения. Сыграем вничью — всё в порядке. Победим — это уровень „Зенита“. Ну кто будет настраивать на ничью в матче со „Спартаком“?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (20) — на втором месте.