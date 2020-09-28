«Ливерпуль» — «Арсенал»: прямая трансляция начнётся в 22:00
Сегодня, 28 сентября, состоится матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Энтони Тейлор.
В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Челси» (2:0), а лондонский «Арсенал» оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Лондонский «Арсенал» занял восьмое место.
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