«Ливерпуль» — «Арсенал»: прямая трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 28 сентября, состоится матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Энтони Тейлор.



В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Челси» (2:0), а лондонский «Арсенал» оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Лондонский «Арсенал» занял восьмое место.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.