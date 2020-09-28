Орлов: Тедеско, как ты раньше не мог понять, что надо довериться Кутепову?

Комментатор Геннадий Орлов высказался о защитнике «Спартака» Илье Кутепове.
«Как тренеру „Спартака“ Тедеско можно было не замечать Кутепова, если тот играл за сборную России? Причём Илья играл на хорошем уровне. У парня есть опыт. Ну разве можно отказываться от таких игроков? Пропал Маслов, и Кутепов его заменил. Выдал один матч, потом второй, а сегодня уже вызван в сборную России. Тедеско, как ты раньше не мог понять, что надо довериться Кутепову? Это говорит о том, что к игрокам надо относиться с большим уважением и давать шанс проявить себя.
А Кокорина в сборную не пригласили. Черчесов сказал, что он ещё играет не так, как надо. И правильно говорит, поскольку Александр ещё не стал ведущим игроком „Спартака“. У него ведущая зарплата, самая большая в команде. Поэтому он должен тащить всех за собой», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 28 сентября 2020
-
20:01
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
19:01
-
19:00
-
18:47
-
18:46
-
18:39
-
18:30
-
18:29
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:33
-
17:31
-
17:15
-
17:13
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:32
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:43