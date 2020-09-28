Орлов: Тедеско, как ты раньше не мог понять, что надо довериться Кутепову?

Комментатор Геннадий Орлов высказался о защитнике «Спартака» Илье Кутепове.



«Как тренеру „Спартака“ Тедеско можно было не замечать Кутепова, если тот играл за сборную России? Причём Илья играл на хорошем уровне. У парня есть опыт. Ну разве можно отказываться от таких игроков? Пропал Маслов, и Кутепов его заменил. Выдал один матч, потом второй, а сегодня уже вызван в сборную России. Тедеско, как ты раньше не мог понять, что надо довериться Кутепову? Это говорит о том, что к игрокам надо относиться с большим уважением и давать шанс проявить себя.



А Кокорина в сборную не пригласили. Черчесов сказал, что он ещё играет не так, как надо. И правильно говорит, поскольку Александр ещё не стал ведущим игроком „Спартака“. У него ведущая зарплата, самая большая в команде. Поэтому он должен тащить всех за собой», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Тедеско: Кутепов — профессионал, он выкладывался на тренировках на 100%