Влашич: трансфер Ловрена и возможный переход Манджукича показывают, что РПЛ растёт

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.



«Некторые выводы можно сделать исходя из стоимости лиги, которая составила почти € 900 млн. Это седьмой показатель в Европе. К тому же трансфер Ловрена, который определённо может уйти в другое место, и информация о возможном переходе Манджукича, которая меня удивила, показывают, что лига растёт.



Но даже если мы отойдём от цифр и имён и поговорим о футболе, могу сказать, что играть в РПЛ становится всё сложнее, требования растут. Каждый матч проходит на высоком уровне, и минимум пять команд борются за место на вершине. Конечно, появление таких игроков положительно влияет на уровень турнира и его образ», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.

Никола Влашич: решил остаться в ЦСКА. Могу сказать лишь приятные комплименты в адрес клуба