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Кирилл Новиков: отставка? Это прерогатива руководства «Динамо»

Кирилл Новиков: отставка? Это прерогатива руководства «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1) высказался о своём будущем в московском клубе.

«Отставка? Это прерогатива руководства клуба», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Подмосковные «Химки» набрали 6 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 матчах набравший 20 очков. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (20) и «Ростов» (17).

В следующем туре чемпионата России «Химки» на выезде сыграют с московским «Локомотивом», а «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром». Оба матча пройдут 4 октября.

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