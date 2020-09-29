«МЮ» сделал запрос по Сарру из «Уотфорда» и отправил предложение «Порту» по Теллесу

Английский «Манчестер Юнайтед» ищет альтернативы Джейдону Санчо из «Боруссии Дортмунд» и продолжает вести переговоры по крайнему защитнику «Порту» Алексу Теллесу. Об этом информирует The Telegraph.
Как утверждает источник, «Юнайтед» оценивает вариант с возможным подписанием 22-летнего сенегальского крайнего полузащитника «Уотфорда» Исмаила Сарра. Вылетивший из английской Премьер-лиги «Уотфорд», уже готовится к расставанию с футболистом и рассчитывает заполучить за него не менее € 44 млн. Издание отмечает, что отличным выходом в этой ситуации для «Манчестера» могла бы стать аренда игрока, по которому уже отправлен запрос.
В это же время «Юнайтед» продолжает переговоры с «Порту» о переходе 27-летнего бразильского крайнего защитника Алекса Теллеса. Португальский клуб уже снизил запрашиваемую цену на футболиста до € 20 млн, после того, как согласился с тем, что они рискуют потерять игрока бесплатно следующим летом. Однако английский клуб всё ещё надеется воспользоваться ситуацией с контрактом бразильца, и, хотя они уже подали официальное предложение, оно всё так же не приемлемо для «Порту».
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