Хавбек «Челси» Лофтус-Чик может уйти в аренду
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что полузащитник команды Рубен Лофтус-Чик может перейти в другую команду на правах аренды.
«Я откровенен с Рубеном, у нас было несколько разговоров на прошлой неделе. Он хорошо поработал в последнее время, однако ему нужно больше игровой практики. Если бы не карантин, он заиграл бы раньше. Мы допускаем, что Рубен отправится в другое место, чтобы выходить на поле чаще. Я хочу найти лучший вариант для Рубена и также хочу найти лучший вариант для нас.
У него были трудные времена. Травма была тяжёлой. По разным причинам он не сыграл за «Челси» столько минут, сколько ему бы хотелось. До травмы он играл очень хорошо и вносил свой вклад", — цитирует Лэмпарда The Guardian.
Три клуба АПЛ интересуются Лофтус-Чиком
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