Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука
Футбол / РПЛ 0

В «Спартаке» рассказали об объёме солидарных выплат, которые клубная академия получит от «Аталанты» за участие в воспитании полузащитника Алексея Миранчука.

«Академия «Спартака» получит около € 85,5 тысяч. С учётом того что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», — цитирует главу департамента по коммуникациям клуба Антона Фетисова ТАСС.

Миранчук находился в академии «Спартака» в юности, а в 2011 году попал в систему «Локомотива». Спустя два года хавбек дебютировал за «железнодорожников» на взрослом уровне.

В «Аталанту» Алексей перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют 24-летнего игрока за итальянский клуб произойдёт не раньше октября.

Технический директор «Аталанты»: надеемся, что Миранчук сможет заменить Иличича
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020