Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

В «Спартаке» рассказали об объёме солидарных выплат, которые клубная академия получит от «Аталанты» за участие в воспитании полузащитника Алексея Миранчука.
«Академия «Спартака» получит около € 85,5 тысяч. С учётом того что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», — цитирует главу департамента по коммуникациям клуба Антона Фетисова ТАСС.
Миранчук находился в академии «Спартака» в юности, а в 2011 году попал в систему «Локомотива». Спустя два года хавбек дебютировал за «железнодорожников» на взрослом уровне.
В «Аталанту» Алексей перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют 24-летнего игрока за итальянский клуб произойдёт не раньше октября.
- 29 сентября 2020
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