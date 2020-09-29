Матч Кубка России «Звезда» — «Оренбург» отменён из-за вспышки COVID-19 в стане пермяков
Матч группового этапа Кубка России «Звезда» — «Оренбург» не состоится, сообщает пресс-служба оренбургской команды.
«Решением Роспотребнадзора Пермского края матч Кубка России «Звезда» — «Оренбург», который должен был пройти 30 сентября, не состоится в связи с выявлением нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на COVID-19.
Команда «Звезда» помещена на карантин до полного выздоровления. ФК «Оренбург» желает здоровья футболистам и сотрудникам ФК «Звезда», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Оренбурга».
Напомним, «Оренбург» и «Звезда» выступают в группе 8 в Кубке России сезона-2020/2021. Ранее пермская команда на групповом этапе турнира проиграла «Сочи» со счётом 0:1.
- 29 сентября 2020
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