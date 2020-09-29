Мурад Мусаев: в ответном матче с ПАОКом в ЛЧ «Краснодар» должен показать ту же организацию

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, чего ожидает от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом.



«В Краснодаре был сложный матч. Была равная игра, в которой мы смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, в Салониках будет не менее сложный матч. Соперник дома явно будет больше атаковать, стараться оказывать на нас давление. Мы должны быть к этому готовы. Должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре, плюс убрать недочёты, после которых у нас возникали определённые трудности. Ждём интересного и напряжённого матча. Пусть победит сильнейший.



Вандерсон не прилетел в Салоники — не успел восстановиться после травмы. Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, на которые получим ответы на последней тренировке перед матчем.



За два с половиной года, что работаю, мы не играли никогда от обороны. Даже когда соперник показывал высокую игру в атаке, как в матчах с «Байером», «Валенсией», «Севильей». Да, мы вынуждены были больше проводить времени в обороне. Но мы не тренируем сознательно, как отдавать мяч, закрываться. Конечно, мы должны сыграть более дисциплинированно в Салониках, чем в Краснодаре», — приводит слова Мусаева сайт телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар» пройдёт завтра, 30 сентября, в Салониках. Начало встречи — в 22:00 мск. В первом матче «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1.