Моуринью: произошедшее с Дайером ненормально. Ему пришлось уйти, у него не было шансов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с полузащитником «шпор» Эриком Дайером, которая произошла во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Челси» (1:1, 5:4 — по пенальти).
Напомним, на 77-й минуте встречи Дайер внезапно убежал с поля, хотя не был заменён. Моуринью погнался за футболистом. Вскоре Дайер вернулся на поле, а Моуринью занял своё место в технической зоне.
«То, что случилось с Эриком, ненормально. Я должен похвалить его. Футболистам следует запрещать играть в двух матчах за 48 часов на таком высоком уровне. Ему пришлось уйти с поля, у него не было шансов. Может быть, для кого-то это нормально — быть полностью обезвоженным, но не мне пришлось надавить на Эрика, что он вернулся на поле. Это отличный пример для всех. Если авторитетам плевать на футболистов, то мне не плевать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
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