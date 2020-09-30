Воспитанник «Барселоны» отпраздновал гол, показав трусы с изображением Симпсонов

Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья оригинально отпраздновал гол, забитый в матче 4-го тура чемпионата Испании с севильским «Бетисом» (3:0). Футболист продемонстрировал свои трусы с изображением персонажей из мультсериала «Симпсоны».

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» B/R Football.

22-летний Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В «Хетафе» он перешёл летом 2019 года на правах аренды. Через год «Хетафе» выкупил права на футболиста. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне Кукурелья принял участие в трёх матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.